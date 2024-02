Os 231 quilômetros de rodovias da Serra e do Vale do Caí sob concessão há um ano registraram 1.312 atropelamentos de animais em um período de oito meses em 2023. Os dados mais atualizados foram coletados entre fevereiro e setembro e integram os estudos do programa de monitoramento ambiental mantido pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). A empresa precisa, por contrato, adotar ações de redução do impacto do trânsito nas rodovias na fauna do entorno.