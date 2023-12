A implantação de dispositivos, nos últimos anos, para evitar o atropelamento e morte de animais na Rota do Sol, em Itati, no Litoral Norte, conseguiu reduzir em até 87% o número de ocorrências. Os resultados foram apresentados nesta quinta-feira (14), em um seminário que discutiu ações para proteção de espécies junto a rodovias do Estado. A ação foi organizada pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) e contou com a participação de órgãos rodoviários, concessionárias e órgãos ligados à proteção ambiental.