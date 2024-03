Jantares beneficentes movimentam a região de Vila Cristina, em Caxias do Sul, em prol de pagar a obra de ampliação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Assis Brasil. Duas novas salas construídas a partir da ajuda da comunidade foram inauguradas no sábado (23). A obra foi orçada em R$ 210 mil e o valor foi dividido em três parcelas, que começaram a ser pagas ainda no ano passado e com quitação prevista para o ano que vem. A instituição, que atende cerca de 80 estudantes, precisou de novos espaços para ampliar os anos de ensino e, em 2024, passou a receber alunos do 6º ano e do 7º ano.