A cesta básica caxiense voltou a apresentar alta no mês de fevereiro. Em comparação com janeiro, a elevação foi de 0,76%, com um custo total de R$ 1.436,55. No primeiro mês do ano, o valor era de R$ 1.425,77. A elevação total foi de R$ 10,78. Esse é o segundo mês consecutivo com altas. O levantamento é do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais (Ipes) e do Centro de Ciências Econômicas e Sociais da UCS.