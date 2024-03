A safra deste ano da Cooperativa Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, foi de 50,3 milhões de quilos, 28,6% menor em comparação com a vindima de 2023 — foram 70,5 milhões de quilos no ano passado. É o menor volume desde 2016, quando a cooperativa recebeu 33,6 milhões de quilos. A queda em relação ao ano passado já era esperada por causa do fenômeno El Niño, que influenciou todos os ciclos da videira. A Aurora tinha uma estimativa inicial de 63 milhões de quilos.