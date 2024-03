Farroupilha, a Capital Nacional do Moscatel, tem um novo roteiro turístico que leva o nome da bebida. Com nove vinícolas participantes, a rota Terra do Moscatel será lançada oficialmente na sexta-feira (22) em um evento para convidados no Santuário de Caravaggio. No sábado, o roteiro será apresentado à comunidade no Salto Ventoso, às 9h.