A inteligência artificial (IA) é cada vez mais uma realidade, especialmente no mundo do trabalho. Para entender a importância nas empresas e os diferentes usos, o Simecs começou nesta terça-feira (19) um ciclo de palestras sobre o tema em parceria com a Rede Senai-RS de Institutos de Tecnologia e Inovação e do Sindmoveis/Movergs.