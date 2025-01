Jorginho pode pintar no Flamengo em 2025.

A janela de transferências do futebol brasileiro foi movimentada nesta segunda-feira (13). Equipes de todo o país seguem buscando — e anunciando — reforços para a temporada 2025.

Assim será até, pelo menos, 28 de fevereiro, prazo para o registro de novas contratações. Com informações do ge.globo.

Flamengo quer Jorginho

O volante Jorginho, do Arsenal, desperta interesse do Flamengo. O vínculo atual do brasileiro naturalizado italiano vai até junho de 2025.