O relógio marcava pouco mais de 16h, mas a luz amarelada do sol, inclinada sobre os vinhedos, dava a impressão de que já era quase noite. O outono americano ia no auge, com seus dias curtos e frios, quando a reportagem do Pioneiro percorria uma sinuosa estrada para chegar a Calistoga, no coração de Napa Valley, em busca de um tesouro gaúcho. Meio gaúcho, meio americano.