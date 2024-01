O olfato e o paladar são convocados para desbravar as características e os potenciais das madeiras brasileiras em uma experiência sensorial oferecida pela Vinícola Arteviva de Bento Gonçalves. Além de degustar a bebida, maturada em barris feitos a partir de amburana, bálsamo e cabreúva, o visitante pode vivenciar e compreender mais sobre o trabalho de um enólogo, criando o próprio vinho com as variedades que mais agradarem os seus sentidos.