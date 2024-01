Rótulos de nove vinícolas gaúchas, sendo oito da Serra, irão harmonizar com churrasco neste final de semana em Xangri-lá. As bebidas marcarão presença na sétima edição do Paleta Atlântida, considerado pelos organizadores o maior churrasco do mundo. O evento irá reunir assadores amadores e profissionais ao longo de três quilômetros na beira-mar da praia.