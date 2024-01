Até o dia 15 de fevereiro, o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) recebe propostas para o Edital de Apoio às Ações de Promoção Nacional. A iniciativa irá distribuir recursos para projetos que promovam os vinhos, espumantes e sucos de uva brasileiros.