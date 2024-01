Se tem algo que eu amo na minha vida de enóloga, é estar sempre experimentando coisas novas. Uvas, cortes, métodos de elaboração, terroir, enfim. Conhecer o que as vinícolas estão colocando de novo no mercado, e principalmente degustar as novidades vindas nas garrafas, é algo que me deixa feliz. Novo ano, vida nova e, porquê não, vinhos novos!