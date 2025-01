Entidades de proteção dos animais fazem campanha para arrecadar verba e ajudam a salvar cavalo que precisava de cirurgia urgente em Caxias

Napoleão já está se recuperando da cirurgia. Quando estiver saudável, poderá ser adotado. IHVET / Divulgação

O resgate de animais de grande porte pode ser um desafio e tanto para as organizações não governamentais (ONGs), mas para a Associação Amigos dos Animais (Soama) e para a Proteção Animal Caxias (PAC) ninguém fica para trás. Um exemplo disso é o cavalo Napoleão. Acolhido em dezembro de 2024, ele precisou de uma cirurgia urgente nop sábado (11), no valor de R$ 15 mil. Com o apoio da população e da prefeitura de Caxias do Sul, as entidades conseguiram o montante e ele foi salvo.

A diretora de Marketing da Soama, Natasha Oselame Valenti, diz que a história de Napoleão é "um milagre". O animal, de 20 anos, foi resgatado no início de dezembro, na 3ª Légua, em Caxias do Sul. Ele estava abandonado, magro e com uma das patas machucadas. Então, foi encaminhado, com a ajuda da Fiscalização de Trânsito, para o Instituto Hospitalar Veterinário (IHVET), da Universidade de Caxias do Sul, para tratamento. O espaço recebe animais de grande porte e tem uma parceria de anos com as ONGs da cidade.

— Na sexta-feira (10) eu já ia fazer o anúncio de doação dele. Só que no mesmo dia o pessoal da UCS entrou em contato com a gente e falou o seguinte: "Olha, o Napoleão está com um quadro grave de cólica. Nesse caso que aparentemente ele tem, ele está em sofrimento. Ou tem que fazer uma cirurgia ou vocês precisam autorizar a eutanásia" — relata Natasha.

Segundo a diretora da Soama, o valor do procedimento era de R$ 15 mil. Com isso, iniciou uma corrida contra o tempo para garantirem o valor. Até sábado (11), a campanha das entidades só tinha arrecadado cerca de R$ 7,1 mil, mas as ONGs decidiram por liberar para que procedimento clínico fosse feito.

Quando Napoleão já estava no bloco cirúrgico, Natasha contou que recebeu a informação de que a prefeitura de Caxias, por meio da Secretária de Meio Ambiente, iria bancar a cirurgia.

— Autorizamos a cirurgia. Íamos pagar com esses R$ 7,1 mil e depois se ia atrás. ONG trabalha assim, é no desespero. A gente salva o animal e depois vai atrás. Aí o milagre aconteceu. O pessoal da PAC entrou em contato com o prefeito (Adiló Didomenico), pensando que não iria ter retorno. Mas teve. Eles conversaram com o secretário (Ronaldo Boniatti, responsável pela pasta do Meio Ambiente) e se comoveram com a situação. Então, como a UCS e a prefeitura têm uma parceria, e nessa parceria tem uma verba para animais grandes, a gente conseguiu a autorização e eles vão custear a cirurgia — festeja Natasha.

Agora, Napoleão está se recuperando e, logo que estiver saudável, poderá ser adotado.

— Nós temos que esperar ele se recuperar. O pós-operatório é um momento bem crítico, mas no domingo (12) ele amanheceu bem. Então, a gente está na esperança. O fim desta história toda é que, se ele se recuperar, a ideia é que a gente consiga um lar maravilhoso para ele, que dê uma vida digna, sem ser montado, sem ser abusado — planeja Natasha.

"Um milagre"

A diretora explica que considerou o caso de Napoleão "um milagre", justamente pelo apoio recebido da prefeitura. Segundo Natasha, nem sempre os pedidos das ONGs são atendidos.

— A PAC conseguiu convencer a Fiscalização de Trânsito (que tem reboque), para que fizesse o transporte do Napoleão (no dia do resgate). Então, isso foi a primeira coisa inédita que aconteceu. Porque se tu procura a Fiscalização, eles não emprestam o reboque, dizem "não é com eles". E do nada veio o segundo milagre. A prefeitura, que nunca ajudou em nada, nunca deu bola para isso, do nada, no sábado, autorizou que a despesa da cirurgia fosse paga — desabafa Natasha.

O que diz a prefeitura

O chefe da pasta do Meio Ambiente, Ronaldo Boniatti, reiterou que o convênio da prefeitura com a UCS é amplo e como não há muita demanda de casos de animais de grande porte, foi possível autorizar a cirurgia do Napoleão. Contudo, Boniatti salientou que só serão autorizados os procedimentos em animais sem tutor. Em relação às críticas, Boniatti destacou que haverá mais diálogo entre a prefeitura e as ONGs neste novo governo.

— São casos que têm que ser analisados, mas o principal ponto para esse atendimento é serem animais sem um dono. Mas, de qualquer forma, eu acho que isso se estabelece também como uma nova política. Acho que é um posicionamento tanto meu como do prefeito. A gente fazer esse diálogo com as entidades, com as ONGs, que a gente reconhece também o trabalho deles — comenta Boniatti.

Além disso, o atual secretário adjunto da Fiscalização de trânsito (que na época do resgate era o secretário titular da pasta), Alfonso Willenbring Junior, também reforçou que sempre ajudam quando são acionados, principalmente nos casos que animal está solto em via pública.

Como ajudar

A voluntária Natasha Oselame Valenti também destacou de que forma que a ajuda das doações será essencial para o pós-operatório do Napoleão.

— Uma pessoa maravilhosa doou R$ 4 mil, mas cada pequeno gesto, de um montão de gente, fez com que a gente decidisse salvar o Napoleão. E aí quando veio a notícia disso (do apoio da prefeitura), fechou todas. Porque esses R$ 7,1 mil arrecadados até agora vão ser para todas as despesas que a gente vai ter. Então, três milagres aconteceram em dois dias. Muito emocionante, porque primeiro era um cavalo que não teria nada, já seria doado, e aí começa esse horror de "a gente precisa salvar a vida dele em questão de horas" — relembra Natasha.

Os valores arrecadados na campanha serão usados para medicamentos e diárias do Napoleão. Quem ainda quiser colaborar com a recuperação do cavalo pode enviar para o Pix da Soama: contato@soama.org.br

Adoção de Napoleão

Segundo Natasha, Napoleão não pode ser montado devido ao problema crônico na pata.

— Ele é um cavalo de 20 anos, não é jovem e é um cavalo pra ser amado, para ficar no campo. Ele não vai ser para servir pra alguém, é para ser um animal de estimação de alguém — detalha Natasha.