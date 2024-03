Além de galpões em Caxias do Sul, fábricas desativadas do município de Flores da Cunha, na Serra, estão atraindo a atenção da Lecar, empresa brasileira de carros elétricos, com o objetivo de instalar a linha de produção em larga escala do veículo Model 459. A previsão da montadora é de que os modelos comecem a ser fabricados entre o final deste ano e o começo de 2025. O protótipo, que atualmente está em fase de conclusão, tem atraído olhares pela promessa de revolucionar o mercado nacional.