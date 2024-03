O Rio Grande do Sul segue em alerta contra a dengue. Somente na última terça-feira (5), foram confirmadas mais três mortes em decorrência da doença, com o Estado contabilizando 14 óbitos em 2024. Caxias do Sul, o maior município da Serra, não registrou mortes. Porém, o número de denúncias nos dois primeiros meses desse ano cresceu aproximadamente 220% na comparação com o mesmo período em 2023. Em janeiro deste ano, foram 209 contra 95 no ano passado. Em fevereiro, o poder público recebeu 442 comunicados de possíveis focos contra 108 no mesmo período de 2023. No saldo total, pulou de 203 no primeiro bimestre do ano passado para 651 denúncias neste ano.