Dois dias depois do acidente que provocou a morte do turista de São Paulo Caio Pereira do Nascimento, 38 anos, e deixou outras quatro pessoas feridas, na Estrada da Lageana, em Gramado, a empresa responsável pelo serviço confirmou que o passeio seguirá suspenso por tempo indeterminado. Segundo a direção da Brocker Turismo, a prioridade no momento é dar suporte às famílias envolvidas e auxiliar as autoridades em todo o encaminhamento do caso.



Na última segunda-feira (18), Caio realizava a rota que leva ao chamado “pé” da Cascata do Caracol, em Canela, com a mulher, que está grávida, e o filho deles, de dois anos. Em um dos trechos da estrada, conforme informações da Polícia Civil, o motorista do Jeep que transportava a família e outro casal de turistas teria perdido o controle do veículo, que caiu em um barranco. Caio morreu no local. Os outros passageiros foram conduzidos ao Hospital de Caridade de Canela com ferimentos leves.