O capotamento de um veículo que realiza passeios turísticos na Estrada da Lageana, em Gramado, causou a morte de um turista de São Paulo, no fim da manhã desta segunda-feira (18). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, identificada como Caio Pereira do Nascimento, 38 anos, estava com a mulher, que está grávida, e o filho do casal, um bebê de dois anos, no veículo Jeep, da empresa Brocker Turismo, que caiu em um barranco às margens da via, por volta das 11h40min.