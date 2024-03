Um acidente envolvendo uma motocicleta Honda CB-500, uma Kawasaki e uma caminhonete F-1000 provocou a morte de um motociclista de 36 anos, no começo da tarde desta quarta-feira (20), em Caxias do Sul. A colisão ocorreu no km 157 da Rota do Sol (RS-453), nas proximidades do acesso à localidade de Fazenda Souza.