O motociclista que morreu em acidente na Rota do Sol, no começo da tarde desta quarta-feira (20), foi identificado pela Polícia Civil como Deividi Brehm Borges, 36 anos. Morador de Caxias do Sul, ele pilotava uma Honda CB na RS-453 quando envolveu-se em colisão com uma Kawasaki e uma caminhonete F-1000 próximo ao acesso da localidade de Fazenda Souza.