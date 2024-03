Ao longo da tarde desta quinta-feira (14), 58 pessoas em situação de rua buscaram orientações e encaminhamentos em uma ação realizada pela prefeitura de Caxias do Sul na Praça Dante Alighieri. A iniciativa, que integra a força-tarefa lançada em 26 de fevereiro e contou com apresentações musicais, também encaminhou 12 pessoas para um dos serviços de acolhimento institucional. Foram realizados dois encaminhamentos para retorno a cidade de origem e 53 pessoas ganharam corte de cabelo e barba. No total, foram 125 atendimentos.