Consideradas relíquias pela Igreja Católica, duas partes do corpo de Santa Teresinha do Menino Jesus estarão em Caxias do Sul e em Bento Gonçalves entre o domingo (17) e a próxima segunda-feira (19). A urna, transportada pelo Ordenado Carmelo Descalço, contém um pedaço do fêmur e um pé da freira carmelita francesa que viveu entre os anos de 1873 a 1897.