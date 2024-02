O homem assassinado enquanto passeava com o cachorro na noite de sábado (24), em Caxias do Sul, será sepultado em Santa Catarina (SC). José Monteiro da Silveira, 34 anos, morreu após ser esfaqueado por volta das 23h30min na Rua Sarmento Leite, próximo da Avenida Rio Branco, no bairro Rio Branco. O suspeito do crime foi preso pela Brigada Militar (BM) horas depois no bairro São Pelegrino. Na mesma ocorrência, um jovem de 19 anos também foi esfaqueado.