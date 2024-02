Um dos assuntos mais comentados neste domingo (18) nos pavilhões da Festa da Uva é sobre o passeio de helicóptero, uma das atrações mais tradicionais do evento, em Caxias do Sul. A demanda foi alta, fazendo com que a aeronave não ficasse parada por muito tempo durante a manhã e a tarde, atraindo olhares curiosos pelo vai e vem do equipamento.