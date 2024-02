A prefeitura de São Marcos está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado, que busca a contratação de engenheiro agrônomo, agente social e auxiliar de infraestrutura. O contrato é emergencial por tempo indeterminado. As inscrições podem ser feitas até 6 de março, de forma presencial, no centro administrativo (Avenida Venâncio Aires, 720).