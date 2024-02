Em ato no Monumento Nacional ao Imigrante, que nesta quarta-feira (28/02) completa 70 anos, foi dada a largada nas comemorações dos 150 anos da imigração italiana. O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, assinou o decreto que institui a comissão executiva oficial das celebrações. Também foi lançado o selo comemorativo à data, criado pela prefeitura com base na chegada dos imigrantes em 1875.