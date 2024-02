Para 2024, existe a expectativa de que a prefeitura de Caxias do Sul entregue as primeiras residências do programa A Casa É Sua. A iniciativa, em conjunto com o governo do Estado, entregará residências para 227 famílias no loteamento Campos da Serra. Apesar de atender uma parcela da demanda habitacional do município, o plano preocupa os atuais moradores da comunidade na zona leste da cidade. Eles relatam que sentem necessidade de atenção ao loteamento, especialmente em educação, saúde e segurança. O pedido dos moradores, que fazem parte das cerca de 1,8 mil famílias que moram ali, é que a estrutura seja melhorada antes de receber novos habitantes.