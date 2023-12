O dia 10 de janeiro será especial para 227 das 4 mil famílias que se inscreveram no Habita Caxias com a divulgação da lista dos contemplados no programa A Casa é Sua. A iniciativa da prefeitura conta com aporte do governo do Estado para construir residências no loteamento Campos da Serra, na Zona Leste da cidade. Serão investidos R$ 29,75 milhões, com 61% do valor bancado pelo Executivo estadual.