Foi assinado, na sexta-feira (24), o convênio entre a prefeitura de Caxias e o governo do Rio Grande do Sul para a construção de 227 novas residências por meio do programa "A Casa é Sua". São quatro a menos do que o previsto em agosto. Ao todo, serão investidos cerca de R$ 29,75 milhões, com 61% do valor bancado pelo Governo do RS.