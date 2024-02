A Avenida Rubem Bento Alves foi palco, neste domingo (25), de uma edição especial do Drag Day, evento de arrancadas automobilísticas que integrou a programação da Festa da Uva, em Caxias do Sul. Mais de cem pilotos participaram da corrida, ao mesmo tempo em que exibiram modelos de carros e motos de luxo que o público não está acostumado a ver no dia a dia pelas ruas.