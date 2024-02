A Festa da Uva de 2024 ganha adrenalina e velocidade no domingo (25). Uma edição especial do Drag Day, evento de arrancadas automobilísticas, será realizado na Av. Ruben Bento Alves, no trecho a partir da rotatória da Rua Atílio Andreazza, no bairro Sagrada Família. Já é a quarta edição da competição em Caxias do Sul. Mais de cem pilotos são esperados para correr e, ao mesmo tempo, desfilar carros que parecem saídos do cinema. Além de dar espaço a competidores regionais de arrancadas, a prova tem também um objetivo especial para os amantes deste esporte: arrecadar fundos para a construção de um centro esportivo automotor, no distrito de Vila Seca.