A previsão era de que a balsa instalada sobre o Rio Taquari para fazer a ligação entre os municípios de Santa Tereza e São Valentim do Sul começasse a operar 24h por dia a partir desta terça-feira (13). No entanto, por motivos de ajustes e de segurança isso não ocorrerá. A informação foi publicada pela empresa Lacel nas redes sociais e confirmada pelas prefeituras das duas cidades. Dessa forma, a estrutura, que está servindo como medida emergencial enquanto a ponte na RS-431, na localidade de Santa Bárbara, não é reconstruída, seguirá funcionando das 6h às 20h, sem previsão de ampliação no horário de atendimento.