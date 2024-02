Logo no segundo dia de operação da balsa que faz a ligação entre Santa Tereza e São Valentim do Sul, na Serra, o serviço teve que ser interrompido por algumas horas. Entre a sexta-feira (9) — data de inauguração do serviço — e o sábado (10), o nível do rio Taquari baixou cerca de um metro. Isso fez com que o equipamento atingisse uma pedra, danificando o rebocador da balsa e obrigando a interrupção da operação na tarde de sábado. As equipes de manutenção corrigiram o problema durante a noite e a madrugada, e a balsa já está funcionando desde a manhã deste domingo (11).