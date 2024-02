A pavimentação de 4,6 quilômetros da RS-437, estrada que liga Antônio Prado e Vila Flores, na Serra, tem conclusão prevista para este mês. O trecho, entre o entroncamento com a RS-448 e a localidade de Capela Santana, no interior de Antônio Prado, está em obras desde janeiro do ano passado e sofreu adiamentos de cronograma em função das chuvas dos últimos meses.