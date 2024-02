O ano mal começou e o Rio Grande do Sul já está em alerta contra a dengue. Nas quatro primeiras semanas de 2024 foram registrados 1.595 casos no Estado, número 18 vezes maior do que o contabilizado no mesmo período de 2023, quando haviam sido comunicados 88. Os dados são do Painel da Dengue da Secretaria Estadual da Saúde (SES). Nesta segunda-feira (05), também foi confirmada a primeira morte pela doença no Estado neste ano.