Farroupilha confirmou nesta sexta-feira (12) o primeiro caso importado de dengue em 2024. O paciente é morador do bairro Centenário e, segundo a prefeitura, ao retornar de viagem (destino não foi informado pelo poder público), apresentou os sintomas. A doença foi confirmada com um teste rápido NS1 e o estado de saúde do paciente não foi divulgado. Com isso, a secretaria municipal da Saúde realizará uma ação de combate ao mosquito na região, com a aplicação do fumacê, que é um tipo de controle por meio de pulverização. Será feita na segunda-feira (15), a partir das 19h, no quarteirão onde o caso foi registrado.