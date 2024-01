Imagens divulgadas pela prefeitura de Caxias do Sul mostram o lixo sendo descartado de forma irregular na cidade. Os vídeos foram obtidos por meio de câmeras de segurança instaladas no município e também de denúncias da comunidade. O trabalho agora é identificar os responsáveis para aplicação de multa. A divulgação das cenas ocorre duas semanas após o Executivo anunciar medidas que buscam coibir a prática do descarte irregular de lixo.