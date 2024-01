As temperaturas elevadas do verão associadas ao alto volume de chuva criam o cenário ideal para o surgimento de um incômodo bem conhecido das comunidades rurais: o mosquito borrachudo. A Vigilância Ambiental em Saúde, ligada à Secretaria da Saúde de Caxias do Sul, aproveita os dias sem chuva para reforçar o combate ao inseto. O Programa de Prevenção e Combate ao Mosquito Borrachudo ocorre durante todo o ano, mas é ampliado na primavera e no verão, uma vez que o ciclo de reprodução fica mais acelerado. Desde o fim de 2023, no entanto, essa estratégia está prejudicada em função do alto índice de chuvas, o que atrapalha a aplicação do larvicida biológico (BTI), utilizado para eliminar o inseto ainda na fase de larvas em riachos e arroios.