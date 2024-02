Obras para limpeza e remoção de materiais que prejudicam o fluxo de água na galeria pluvial na Perimetral Norte bloqueiam a via neste domingo (21), a partir das 7h da manhã. O bloqueio ocorre no trecho a partir da esquina com a Rua José Guilherme Rizzo, no sentido leste/oeste, entre os bairros Universitário e Nossa Senhora de Fátima. A previsão é que o bloqueio se estenda durante todo o dia.