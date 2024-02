Caxias do Sul está em busca de financiamento de US$ 50 milhões para o desenvolvimento de ações na área de cidades inteligentes. A negociação ocorre por meio de um projeto desenvolvido a partir de uma consultoria que o município recebeu no segundo semestre do ano passado. A proposta foi apresentada na última quinta-feira (18) pela prefeita em exercício Paula Ioris a executivos da Corporação Andina de Fomento (CAF), órgão internacional que abriu a linha de crédito.