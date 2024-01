A partir do momento em que os pórticos do sistema free flow começarem a funcionar na RS-122, o trânsito entre Caxias do Sul e Porto Alegre pela rodovia ficará quase R$ 34 mais caro para quem percorrer o trajeto em ida e volta. Atualmente, apenas os motoristas que transitam no sentido Serra-Capital pagam a tarifa de R$ 11,90 em Portão, na RS-240 - a partir de quinta-feira (1º), passará a ser cobrado R$ 12,30, com o reajuste aprovado pela Agência Reguladora do RS (Agergs). Com as novas estruturas previstas para fevereiro em Farroupilha e São Sebastião do Caí e com cobrança nos dois sentidos, o total da ida e volta entre os municípios passa a ser de R$ 46 para motoristas de automóveis.