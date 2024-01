A prefeitura de Caxias do Sul informou neste sábado (6) que notificou o Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saude (Ideas) em relação à ausência de médicos obstetras previstos para trabalharem nos primeiros dias do serviço realizado pela empresa. O ofício foi encaminhado na última terça-feira (2), menos de 24 horas após a organização contratada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) assumir o atendimento materno-infantil na estrutura locada no Hospital Pompéia.