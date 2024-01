Passados quatro dias do início da gestão da prefeitura de Caxias do Sul na maternidade do Hospital Pompéia, cedida ao município, permanece a indefinição na escala dos ginecologistas obstetras. A expectativa era que cronograma de trabalho de profissionais fosse apresentado nesta quinta-feira (4). Isso porque, ainda na quarta-feira (3), o Hospital Pompéia afirmou que iria rescindir o contrato de cessão do espaço, caso o cronograma de trabalho dos médicos não fosse entregue à instituição.