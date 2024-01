O ano de 2023 foi o quarto com menor número de mortes violentas registrado em Caxias do Sul desde 2010, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP). Conforme a SSP, no ano passado 92 pessoas foram mortas em casos como homicídio, latrocínio ou feminicídio. Em todo o Rio Grande do Sul, o ano foi o menor da série histórica em mortes violentas, contabilizando 1.981 perdas.