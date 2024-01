O suspeito de torturar gatos e ameaçar integrantes de uma ONG de proteção animal em Caxias do Sul foi preso nesta sexta-feira (12). A prisão ocorreu por volta das 14h30min, na residência do homem, no bairro Santa Fé. Conforme a Polícia Civil, não havia animais na casa do investigado e o celular dele foi apreendido.