Sistema penitenciário Notícia

Superlotação, interdição e suspeita de crime fiscal na cantina: entenda a situação da maior penitenciária da Serra

A Penitenciária Estadual de Caxias do Sul foi alvo de três apontamentos da Justiça nos últimos seis meses. No documento mais recente, de segunda-feira (18), juíza determinou a suspensão do serviço e a abertura de investigação na cantina da unidade

20/11/2024 - 09h00min Compartilhar Compartilhar