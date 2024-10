Se estivesse pronta hoje, a chamada Cadeia Pública de Caxias do Sul, anunciada pelo governador Eduardo Leite no início de setembro, supriria somente 53,3% do déficit de vagas no sistema penitenciário da Serra. Segundo dados da Polícia Penal, faltam cerca de 1,5 mil vagas para atender adequadamente as unidades prisionais da região. O novo presídio, no Apanhador, que ainda não começou a ser construído, terá capacidade para 800 detentos.