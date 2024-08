A interdição parcial da Penitenciária Estadual de Caxias do Sul impacta diretamente no recebimento de novos apenados. Conforme a Polícia Penal, a unidade prisional não poderá mais receber presos condenados definitivos. No entanto, a penitenciária continuará recebendo presos em flagrante, preventivos, temporários e com regressões de cautelas de regime.