Parte da estrutura do Presídio Estadual de Caxias do Sul foi interditada nesta quarta-feira (31). No comunicado divulgado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), consta que a solicitação de interdição foi feita pelo promotor Vinícius de Melo Lima à 2ª Vara de Execuções Criminais de Caxias do Sul.