Processo para estudos e construção de novo presídio de Caxias do Sul tem lançamento previsto para este ano

Criação da chamada Cadeia Pública de Caxias do Sul foi anunciada pelo governador Eduardo Leite em visita ao município no dia 3 de setembro. Penitenciária vai ser erguida em um terreno do Estado ao lado do presídio do Apanhador

27/09/2024 - 14h06min Atualizada em 27/09/2024 - 14h07min